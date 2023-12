Por Robson Moreira 00:27:29 Macedo, Vila Augusta e Vila Galvão são os melhores bairros para morar em Guarulhos

Macedo, Vila Augusta e Vila Galvão: os melhores bairros para morar em Guarulhos

De acordo com pesquisas e rankings, esses bairros oferecem infraestrutura completa, segurança e boa mobilidade urbana

O melhor bairro para morar em Guarulhos SP depende de uma série de fatores, como as necessidades e preferências do morador. No entanto, de acordo com pesquisas e rankings realizados pelo Portal de Noticias Gazeta News Guarulhos e imobiliárias especializados, os bairros mais bem avaliados são:

Macedo: localizado na região central da cidade, o bairro Macedo é considerado o melhor de Guarulhos por sua infraestrutura completa, com opções de comércio, serviços, lazer e educação. É também um bairro seguro e com boa mobilidade urbana.

Vila Augusta: outro bairro bem avaliado, a Vila Augusta fica na região sul de Guarulhos e oferece uma boa qualidade de vida, com ruas arborizadas e tranquilas. O bairro também conta com uma boa infraestrutura, com opções de comércio, serviços e lazer.

O bairro também conta com uma boa infraestrutura, com opções de comércio, serviços e lazer.

Vila Galvão: localizado na região leste de Guarulhos, o bairro Vila Galvão é um dos mais populosos da cidade. O bairro oferece uma boa infraestrutura, com opções de comércio, serviços e lazer. Também é um bairro com boa mobilidade urbana, com acesso a diversas linhas de ônibus e à Rodovia Presidente Dutra.

Outros bairros que também são bem avaliados são:

Centro: o centro de Guarulhos é uma região histórica e culturalmente importante, com opções de comércio, serviços, lazer e cultura.

Jardim Maia: localizado na região norte de Guarulhos, o bairro Jardim Maia oferece uma boa infraestrutura, com opções de comércio, serviços e lazer.

Picanço: localizado na região oeste de Guarulhos, o bairro Picanço é um bairro comercial, com opções de comércio e serviços.

Ao escolher um bairro para morar em Guarulhos, é importante considerar os seguintes fatores:

Localização: a localização é um fator importante para quem precisa se deslocar para o trabalho ou para estudar.

Infraestrutura: a infraestrutura do bairro deve oferecer opções de comércio, serviços, lazer e educação.

Segurança: a segurança é um fator importante para quem deseja morar em um bairro tranquilo.

Mobilidade urbana: a mobilidade urbana é importante para quem precisa se deslocar para outras regiões da cidade ou para a capital paulista.

Avaliando esses fatores, você poderá escolher o melhor bairro para morar em Guarulhos de acordo com suas necessidades e preferências.