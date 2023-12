11:30:58 Sinopse Longa Metragem – Grito de Esperança

O Longa-Metragem “Grito de Esperança” relata uma história baseada em fatos reais, sobre tráfico internacional de crianças brasileiras. Uma quadrilha internacional, usa a proprietária de uma ONG para conseguir sequestrar crianças, e até assassinar cruelmente gestantes com a retirada do bebe para adoção ilegal. Durante a trama, acontece uma grande investigação da Policia Federal e sem saber, um grupo de crianças começam a brincar de detetives e descobrem várias pistas dos mandantes do tráfico ajudando as delegadas no caso. Uma história emocionante, onde mostraremos a esperança do reencontro dos laços familiares e a importância da adoção legal no País.