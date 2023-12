Lula tem uma agenda repleta de compromissos no evento, que reúne líderes mundiais para discutir o enfrentamento às mudanças climáticas.

Lula na COP 28: Brasil defende financiamento para preservação da Amazônia e transição energética

Na manhã, o presidente participa de um evento de boas-vindas às delegações e, em seguida, se reúne com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak.

À tarde, Lula participa da Sessão de Abertura da Presidência da 28ª COP e, em seguida, discursa na Primeira Sessão do Segmento de Alto Nível para Chefes de Estado e de Governo.

A agenda de Lula em seu primeiro dia na COP 28 ainda prevê encontros bilaterais com o presidente de Israel, Isaac Herzog; com o secretário-geral da ONU, António Guterres; com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez; e com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali.

No fim da tarde, Lula visita o Pavilhão do Brasil na COP 28 e, em seguida, participa de um jantar especial com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Preservação da Amazônia

Um dos principais temas da agenda de Lula na COP 28 é a preservação da Amazônia.

O presidente brasileiro tem enfatizado a importância de que os países desenvolvidos financiem a preservação das florestas tropicais, como a Amazônia.

“Vamos para a COP discutir a preservação da Floresta Amazônica e ver se os países ricos estão dispostos, efetivamente, a fazer os investimentos para os países que têm floresta manterem suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia”, afirmou Lula em Doha, no Catar, antes de embarcar para Dubai.

Ações do Brasil

O governo brasileiro tem anunciado uma série de ações para combater as mudanças climáticas e preservar a Amazônia.

Entre as medidas estão o aumento da fiscalização ambiental, o investimento em projetos de reflorestamento e a promoção da energia limpa.

Lula tem defendido que o Brasil pode ser um líder mundial na luta contra as mudanças climáticas.

“O Brasil tem uma vocação natural para ser protagonista na luta contra as mudanças climáticas. Temos um clima tropical, temos uma matriz energética limpa e temos uma população jovem e empreendedora”, afirmou o presidente.