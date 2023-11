10:38:06 Atlético Mineiro vence o Flamengo por 3 a 0 e assume a liderança do Brasileirão

No jogo de ontem, 29 de novembro de 2023, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os gols do Atlético foram marcados por Hulk, aos 20 minutos do primeiro tempo, Nacho Fernández, aos 37 minutos do segundo tempo, e Eduardo Vargas, aos 43 minutos do segundo tempo.

O Flamengo teve um início de jogo promissor, mas o Atlético Mineiro conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, com um gol de Hulk. O Flamengo tentou pressionar o Atlético, mas não conseguiu criar chances claras de gol.

No segundo tempo, o Atlético Mineiro ampliou a vantagem aos 37 minutos, com um gol de Nacho Fernández. O Flamengo ainda tentou reagir, mas o Atlético Mineiro marcou o terceiro gol aos 43 minutos, com um gol de Eduardo Vargas.

Com a derrota, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, que agora é do Atlético Mineiro. O Flamengo está na segunda colocação, com 51 pontos, um ponto atrás do Atlético Mineiro.