Mudanças climáticas: relatório do IPCC alerta para cenário catastrófico

22:33:44

Estudo aponta que o planeta está a caminho de atingir 1,5ºC de aquecimento global até 2030

Um novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), publicado nesta terça-feira (28), alerta para um cenário catastrófico caso o mundo não consiga reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa.

O estudo, que é o mais abrangente já produzido sobre o tema, aponta que o planeta está a caminho de atingir 1,5ºC de aquecimento global até 2030. Esse patamar é considerado um limite crítico, pois além dele os efeitos das mudanças climáticas se tornarão ainda mais severos.

Segundo o relatório, as emissões de gases de efeito estufa aumentaram 14% desde 2010, e as projeções mostram que elas continuarão crescendo nos próximos anos. Isso significa que o mundo está cada vez mais longe de atingir as metas de redução de emissões estabelecidas pelo Acordo de Paris.

O relatório aponta que os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos em todo o mundo, com eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, inundações e furacões, se tornando cada vez mais frequentes e intensos.

O estudo também alerta que as mudanças climáticas estão tendo um impacto devastador na vida humana e na biodiversidade. Elas estão levando à perda de vidas, à insegurança alimentar, à migração forçada e à extinção de espécies.

O relatório do IPCC é um chamado urgente para a ação. Ele mostra que o mundo precisa tomar medidas drásticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e evitar um cenário catastrófico.