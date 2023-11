Por Robson Moreira 12:25:45 Lula desembarca no Oriente Médio em busca de apoio internacional

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Ex-presidente se reúne com empresários sauditas e busca fortalecer laços comerciais

Lula se reuniu com empresários sauditas, no segundo dia da agenda internacional pelo Oriente Médio.

A visita de Lula ao Oriente Médio é vista como um importante passo na sua estratégia de internacionalização da campanha. A Arábia Saudita é um importante parceiro comercial do Brasil, e a visita de Lula pode ajudar a fortalecer os laços entre os dois países.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na Arábia Saudita nesta quarta-feira, 29 de novembro, para iniciar uma turnê pelo Oriente Médio. A visita de Lula é vista como um importante passo na sua estratégia de internacionalização da campanha para as eleições presidenciais de 2023.

Lula se reuniu com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e com o ministro das Relações Exteriores, Faisal bin Farhan Al Saud. O ex-presidente brasileiro também se encontrou com empresários sauditas, com o objetivo de fortalecer os laços comerciais entre os dois países.

A Arábia Saudita é um importante parceiro comercial do Brasil, e a visita de Lula pode ajudar a aumentar o volume de comércio entre os dois países. Além disso, a visita pode ajudar a melhorar a imagem do Brasil no Oriente Médio, que é uma região importante para a política externa brasileira.

A visita de Lula ao Oriente Médio é um evento significativo que pode ter um impacto de longo prazo na política brasileira. A visita pode ajudar Lula a aumentar sua popularidade no exterior e a fortalecer sua posição na disputa presidencial.