São Paulo, 29 de novembro de 2023 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (29) que o Brasil tem potencial para se tornar a “Arábia Saudita da energia renovável” em dez anos. A declaração foi feita durante visita à capital da Arábia Saudita, Riad.

“Se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e gás, daqui a dez anos o Brasil será chamado de ‘a Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável'”, disse Lula a empresários e autoridades sauditas.

Lula: Brasil será a Arábia Saudita da energia renovável em 10 anos

O presidente ressaltou que o Brasil tem uma vasta matriz energética renovável, com potencial para gerar eletricidade a partir de fontes como solar, eólica, biomassa e hidrelétrica. Ele também destacou que o país tem um mercado consumidor em crescimento e uma mão de obra qualificada.

“O Brasil está pronto para liderar a transição energética global”, disse Lula. “Temos tudo o que precisamos para ser um grande produtor e exportador de energia renovável.”

A declaração de Lula foi recebida com entusiasmo por empresários sauditas, que estão interessados em investir no setor de energia renovável no Brasil. O país árabe é um grande produtor de petróleo e gás, mas está buscando diversificar sua matriz energética para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis.

Para atingir a meta de se tornar a “Arábia Saudita da energia renovável”, o Brasil precisará investir em infraestrutura e tecnologia. O governo federal já anunciou um plano de investimentos de R$ 200 bilhões em energias renováveis até 2030.

O setor privado também está investindo no setor, com empresas como a Enel, a Eletrobras e a Neoenergia anunciando projetos de geração de energia renovável no Brasil.

A transição energética é uma das principais prioridades da agenda global de sustentabilidade. O Brasil tem um papel importante a desempenhar neste processo, com seu vasto potencial para gerar energia renovável.