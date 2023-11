23:04:21 Google está desenvolvendo um novo tipo de tela que pode ser dobrada em qualquer direção

O Google está trabalhando em um novo tipo de tela que pode ser dobrada em qualquer direção, sem quebrar. A tecnologia, chamada de Flexible Stackable Electronics (FSE), ainda está em desenvolvimento, mas o Google já obteve alguns resultados promissores.

A FSE funciona usando uma combinação de materiais flexíveis e rígidos. Os materiais flexíveis são usados para criar a tela em si, enquanto os materiais rígidos são usados para fornecer suporte e rigidez.

O Google acredita que a FSE tem o potencial de revolucionar a indústria de telas. As telas dobráveis ​​já são populares, mas a FSE permitiria que as telas fossem dobradas em qualquer direção, o que abriria novas possibilidades de design e uso.

Apple está desenvolvendo um novo tipo de bateria que pode durar uma semana

A Apple está trabalhando em um novo tipo de bateria que pode durar uma semana com uma única carga. A tecnologia, chamada de Batteries with Amorphous Silicon and Carbon Nanotubes (BASCNT), ainda está em desenvolvimento, mas a Apple já obteve alguns resultados promissores.

A BASCNT funciona usando uma combinação de silício amorfo e nanotubos de carbono. O silício amorfo é um tipo de silício que é mais flexível e durável do que o silício cristalino tradicional. Os nanotubos de carbono são tubos minúsculos feitos de carbono que são muito leves e fortes.

A Apple acredita que a BASCNT tem o potencial de revolucionar a indústria de baterias. As baterias que duram uma semana seriam uma grande melhoria em relação às baterias atuais, que geralmente duram apenas um dia ou dois.

Microsoft está desenvolvendo um novo tipo de computador que pode ser controlado com a mente

A Microsoft está trabalhando em um novo tipo de computador que pode ser controlado com a mente. A tecnologia, chamada de Brain-Computer Interfaces (BCIs), ainda está em desenvolvimento, mas a Microsoft já obteve alguns resultados promissores.

Os BCIs usam sensores para detectar a atividade elétrica do cérebro. Essa atividade pode ser usada para controlar dispositivos, como computadores ou robôs.

A Microsoft acredita que os BCIs têm o potencial de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Os BCIs poderiam permitir que as pessoas com deficiências físicas controlassem dispositivos com mais facilidade. Também poderiam permitir que as pessoas controlassem dispositivos sem usar as mãos.

Amazon está desenvolvendo um novo tipo de assistente virtual que pode entender o contexto

A Amazon está trabalhando em um novo tipo de assistente virtual que pode entender o contexto. A tecnologia, chamada de Contextual Awareness, ainda está em desenvolvimento, mas a Amazon já obteve alguns resultados promissores.

O Contextual Awareness permite que o assistente virtual entenda o que o usuário está dizendo e fazendo no momento. Isso permite que o assistente virtual forneça respostas mais relevantes e úteis.

A Amazon acredita que o Contextual Awareness tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com os assistentes virtuais. O Contextual Awareness poderia permitir que os assistentes virtuais entendessem melhor nossas necessidades e nos fornecessem assistência mais personalizada.

