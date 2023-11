Fla x Galo: Clássico decisivo pelo título do Brasileirão

A programação do jogo será a seguinte:

18h30: Abertura dos portões do Maracanã

Abertura dos portões do Maracanã 19h30: Início do aquecimento das equipes

Início do aquecimento das equipes 20h30: Início do jogo

Início do jogo 23h00: Previsão de término do jogo

Após o jogo, haverá uma entrevista coletiva com o técnico de cada equipe.

A transmissão do jogo será exclusiva do Premiere.

O jogo é considerado um clássico de seis pontos, já que as duas equipes estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o vice-líder, com 63 pontos, enquanto o Atlético-MG é o quarto colocado, com 60 pontos.

O Flamengo vem de uma vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, enquanto o Atlético-MG vem de um empate com o Corinthians, por 1 a 1.

A expectativa é de um jogo bastante movimentado e disputado, com as duas equipes buscando a vitória para se aproximar do título.