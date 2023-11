Por-Mhel Lancerotti 19:02:40

Clube SMA, incentivando a participação e liderança das Mulheres, mostrando o quanto exercemos um papel essencial e nossa contribuição na sociedade.

O Super Mulheres em Ação é um Grupo de Empresárias e Empreendedoras com um único intuito, reunir e unir Mulheres para seguirem juntas a um patamar de destaque e crescimento em seu Empreender.

Empreendedorismo Feminino conquistando o Futuro

Com o crescimento do Grupo, fomos direcionadas em 3 Polos, para que em cada Polo tivesse apenas um segmento de atuação profissional.

Toda semana recebemos conhecimentos diversos através do Instituto Win, para nosso crescimento pessoal e profissional. Nesses poucos meses de interação, o início do Projeto é de 11 de março de 2023.

Compartilhamos trocas de conhecimentos, networking e integração, onde obtivemos um resultado positivo entre as Associadas do Clube SMA e foi surpreendente, recebermos a informação do nosso crescimento, e de negócios fechados em torno de 97 mil, entre as as Associadas do Clube SMA. Informação esta compartilhada em um café do Branco que aconteceu dia 25, sábado último, no ENIAC .

Nosso café foi regado de Mulheres elegantemente vestidas de branco, Palestra, entrega de Troféus, um café delicioso oferecido por Parceiros, brindes, com direito a espaço kids e muita troca de energia.

Para o próximo ano, muitas novidades estão por vir.

Sou Mhel Lancerotti, Jornalista, Apresentadora , Modelo Publicitário, Social Influencer e Creator UGC 60+, e faço parte do Clube SMA

