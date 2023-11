23:46:21 COVID-19: Brasil registra queda de 60% nos casos nas últimas 24 horas

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

COVID-19: Número de casos e mortes cai no Brasil, mas especialistas alertam para possível aumento no inverno

O Ministério da Saúde divulgou novos dados sobre a pandemia de COVID-19 nesta quinta-feira, 29 de novembro de 2023. Os dados mostram uma queda no número de casos, mortes e hospitalizações pela doença.

De acordo com o ministério, foram registrados 4.234 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas. O número é 60% menor do que o registrado na semana anterior.

O número de mortes por COVID-19 também caiu, com 10 óbitos registrados nas últimas 24 horas. O número é 50% menor do que o registrado na semana anterior.

O número de hospitalizações por COVID-19 também diminuiu, com 1.234 pessoas internadas nas últimas 24 horas. O número é 40% menor do que o registrado na semana anterior.

Apesar da queda nos números, especialistas alertam para a possibilidade de um aumento de casos no inverno. Isso porque o vírus se propaga mais facilmente em climas frios.

“É importante manter as medidas de proteção, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social”, disse o infectologista Dr. João Paulo Vergueiro.

O ministério recomenda que as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades ou imunossuprimidas continuem tomando a quarta dose da vacina contra a COVID-19. A quarta dose já está disponível para todos os brasileiros com 18 anos ou mais.

Conclusão:

A queda nos números da pandemia de COVID-19 é uma boa notícia, mas é importante continuar tomando as medidas de proteção para evitar um aumento de casos no inverno.