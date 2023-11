Por Robson Moreira 12:45:58 Brasil dá passo importante para se tornar líder global na produção de hidrogênio verde

Aprovação da PEC abre caminho para o desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono no país

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (28), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui o hidrogênio de baixo carbono na matriz energética brasileira. A medida é importante para a transição energética do país e para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

A PEC prevê a criação de um marco legal para o desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. O texto estabelece diretrizes para a produção, o transporte, o armazenamento e o uso do hidrogênio verde, que é produzido a partir de fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica.

A aprovação da PEC é um passo importante para o Brasil se tornar um líder global na produção e no uso do hidrogênio de baixo carbono. O país tem potencial para se tornar um grande produtor de energia renovável, e o hidrogênio pode ser uma forma importante de armazenar e transportar essa energia.

Além disso, a PEC também contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. O hidrogênio de baixo carbono é um combustível limpo, que não emite gases poluentes para a atmosfera.

A PEC agora segue para o Senado Federal para análise e votação.