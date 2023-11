22:06:53 Política na Bíblia: criação divina ou humana?

Por Robson Moreira

Alguns estudiosos acreditam que a política na Bíblia foi criada por Deus. Eles argumentam que a Bíblia apresenta a política como uma forma de organizar a sociedade e garantir a justiça e a ordem. Por exemplo, o livro de Gênesis conta a história de como Deus criou o mundo e estabeleceu as leis da natureza. O livro de Êxodo conta a história de como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito e lhes deu a Lei. O livro de Deuteronômio detalha as leis e regulamentos que os israelitas deveriam seguir para viver em uma comunidade justa e ordenada.

Outros estudiosos acreditam que a política na Bíblia foi criada pelos seres humanos. Eles argumentam que a Bíblia reflete as realidades políticas da época em que foi escrita. Por exemplo, o livro de Reis conta a história dos reis de Israel e Judá. Esses reis eram governantes políticos que exerciam poder sobre os seus súditos. O livro de Atos conta a história da Igreja primitiva, que era uma comunidade política que tinha suas próprias leis e regulamentos.

Ainda outros estudiosos acreditam que a política na Bíblia é uma combinação de elementos divinos e humanos. Eles argumentam que Deus criou a política como uma forma de organizar a sociedade, mas que os seres humanos são responsáveis por implementar a política de forma justa e ordenada.

Em última análise, a questão de quem criou a política na Bíblia é uma questão de interpretação. Não há uma resposta definitiva que seja aceita por todos os estudiosos.

No entanto, é importante notar que a política na Bíblia é uma parte importante da narrativa bíblica. A política é usada para explicar a origem da sociedade humana, para descrever a relação entre Deus e os seres humanos, e para guiar os seres humanos na sua vida em comunidade.