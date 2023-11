11:24:16 Pesquisadores brasileiros criam algoritmo para prever a qualidade de fotos tiradas com celulares

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveu um algoritmo que é capaz de prever a qualidade de fotos tiradas com celulares. O algoritmo, chamado de PhotoQ, analisa as características da câmera do celular, as condições de iluminação e o movimento do fotógrafo para estimar a qualidade da foto.

O PhotoQ foi treinado em um conjunto de dados de mais de 100 mil fotos tiradas com diferentes celulares e em diferentes condições. Os resultados mostraram que o algoritmo é capaz de prever a qualidade da foto com uma precisão de 90%.

O PhotoQ pode ser usado para ajudar os usuários a tirar fotos melhores com seus celulares. O algoritmo pode ser integrado a aplicativos de fotografia ou pode ser usado por fabricantes de celulares para melhorar a qualidade das fotos de seus dispositivos.