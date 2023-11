17:41:58 COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Marina Silva reforçou que houve queda de 22% no desmatamento da Amazônia entre agosto de 2022 e julho de 2023

Nos próximos dias, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, chefiará a delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai, nos Emirados Árabes. Segundo ela, o Brasil vai à reunião para cobrar dos países desenvolvidos o compromisso com o combate à crise ambiental, e não para ser cobrado, já que o Governo Federal tem investido em energia limpa e reduzido o desmatamento. A conferência ocorre entre 30 de novembro e 12 de dezembro deste ano.

COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra

“Estamos indo para a COP não é para ser cobrados, nem para ser subservientes, é para, altivamente, cobrarmos que medidas sejam tomadas, porque é isso que o Brasil tem feito”, disse Marina Silva, nesta segunda-feira (27/11), ao participar de reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, no Senado Federal.

A ministra ainda falou sobre o desmatamento e as consequências para as mudanças do clima. “A destruição da floresta será a destruição do nosso regime de chuvas”, reforçou. Marina Silva lembrou que houve queda de 22% no desmatamento da Amazônia no período de agosto de 2022 a julho de 2023, resultado da intensificação das ações de comando e controle tomadas pelo governo. “Isso evitou lançar na atmosfera 133 milhões de toneladas de CO2”, argumentou.

COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra

Segundo ela, para frear a crise do clima, que tem provocado eventos extremos e afetado, sobretudo, as populações mais vulneráveis, é preciso tomar a decisão de enfrentar os problemas causadores e citou: “emissão de CO2 que pode ser pela destruição de florestas e, sobretudo, pelo uso do petróleo, do carvão e do gás”. E completou “Esse é o debate que precisa ser enfrentado, e é nesse debate que o Brasil tem dado sua contribuição”.

COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra

Marina Silva também informou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai apresentar na COP-28 a proposta de um mecanismo global que remunere os países por hectare de floresta em pé. “Se Deus quiser, haveremos de aprovar esse instrumento para que as florestas sejam remuneradas, protegidas. Os mais interessados em proteger a floresta, a biodiversidade, os povos originários e o nosso regime de chuvas, somos nós”, disse a ministra.

COP 28

O foco da COP 28 – considerado o maior evento sobre meio ambiente no mundo – será traduzir os compromissos climáticos em ações e progresso tangíveis. O presidente Lula participa da conferência a partir da sexta-feira (1º/12). Em 2025, o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém (BA).

Por: Agência Gov

Texto: Yara Aquino

COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra

COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra

COP 28: Governo Federal irá à conferência para cobrar comprometimento mundial com o meio ambiente, diz ministra