00:11:41 Corinthians sofre maior goleada da história para o Bahia e afunda na tabela

Timão é derrotado por 5 a 1 em casa e fica a seis pontos da zona de classificação para a Libertadores

O Corinthians sofreu uma goleada histórica para o Bahia, por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (24), na Neo Química Arena, em São Paulo. Foi a maior derrota do Timão para o Tricolor Baiano na história do confronto, que já dura mais de 50 anos.

Com o resultado, o Corinthians fica a seis pontos da zona de classificação para a Libertadores da América, com 45 pontos. O Bahia, por sua vez, deixa a zona de rebaixamento e chega aos 35 pontos.

O Bahia abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de Matheus Davó. O Corinthians empatou aos 18, com gol de Róger Guedes. No entanto, o Bahia voltou a ficar à frente do marcador aos 32, com gol de Danielzinho.

No segundo tempo, o Bahia ampliou a vantagem aos 10 minutos, com gol de Rodallega. Aos 20, Matheus Davó marcou seu segundo gol na partida, ampliando a vantagem para 4 a 1. Aos 33, Rodallega fechou o placar para o Bahia.

O Corinthians foi dominado pelo Bahia durante toda a partida. O time paulista não conseguiu criar chances de gol e mostrou uma defesa frágil.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Ceará, no domingo (26), na Arena Castelão, em Fortaleza. O Bahia, por sua vez, enfrentará o Flamengo, no mesmo dia, na Fonte Nova, em Salvador.

A goleada do Bahia sobre o Corinthians foi um resultado surpreendente. O Timão era o favorito para a partida e vinha de uma boa sequência de resultados.

O Bahia, por sua vez, vinha de uma sequência de derrotas e estava na zona de rebaixamento. No entanto, o time baiano mostrou um futebol superior ao Corinthians e mereceu a vitória.

A goleada do Bahia é um duro golpe para o Corinthians, que agora terá que lutar para se classificar para a Libertadores da América.