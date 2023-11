00:29:36 Corinthians sofre goleada histórica do Bahia, que deixa Z4 do Brasileirão

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Timão é derrotado por 5 a 1 em casa e vê rival escapar da zona de rebaixamento

O Corinthians sofreu uma goleada histórica para o Bahia, por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (24), na Neo Química Arena, em São Paulo. A derrota foi a segunda consecutiva do Timão no Brasileirão, e deixou o time na 15ª colocação, com 42 pontos.

Corinthians sofre goleada histórica do Bahia, que deixa Z4 do Brasileirão

O Bahia, por sua vez, se recuperou da derrota para o São Paulo na rodada anterior e deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 14ª posição, com 40 pontos.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes criando chances de gol. Mas o Bahia foi mais eficiente e abriu o placar aos 33 minutos, com Matheus Davó. O atacante aproveitou um cruzamento de Matheus Bahia e cabeceou para o fundo do gol.

Corinthians sofre goleada histórica do Bahia, que deixa Z4 do Brasileirão

O Corinthians tentou reagir, mas o Bahia voltou a marcar aos 40 minutos, com Danielzinho. O atacante recebeu passe de Matheus Davó e chutou forte para o gol, sem chances de defesa para Cássio.

No segundo tempo, o Corinthians voltou a pressionar, mas o Bahia se defendeu bem e ampliou a vantagem aos 13 minutos, com Rodallega. O atacante recebeu passe de Gabriel Menino e chutou cruzado, sem chances para Cássio.

Corinthians sofre goleada histórica do Bahia, que deixa Z4 do Brasileirão

O Corinthians descontou aos 22 minutos, com Gustavo Mosquito. O atacante recebeu passe de Giuliano e chutou forte para o gol, diminuindo a diferença para 3 a 1.

Mas o Bahia voltou a marcar aos 30 minutos, com Danielzinho. O atacante aproveitou um rebote de Cássio e chutou para o gol, fechando o placar em 4 a 1.

O Corinthians ainda descontou aos 40 minutos, com Lucas Piton. O lateral-esquerdo recebeu passe de Giuliano e chutou forte para o gol, diminuindo a diferença para 5 a 2.

Mas o Bahia segurou o resultado até o fim e conquistou uma importante vitória para escapar da zona de rebaixamento.

Corinthians sofre goleada histórica do Bahia, que deixa Z4 do Brasileirão

Corinthians sofre goleada histórica do Bahia, que deixa Z4 do Brasileirão