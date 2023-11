17:07:02. Trio é preso por trocar etiquetas de malas para enviar cocaína ao exterior

Três homens foram presos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira (23), por tentarem enviar 40 kg de cocaína ao exterior. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos usavam um esquema de troca de etiquetas de malas para burlar a fiscalização.

Os policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) receberam informações sobre uma remessa de droga que chegaria ao aeroporto. No momento da abordagem, os suspeitos estavam tentando despachar as malas com a cocaína para o exterior.

Na operação, os policiais apreenderam 40 kg de cocaína, que estavam escondidos em compartimentos secretos nas malas. Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.

de Guarulhos Mala com cocaína apreendida no aeroporto

A polícia acredita que o trio fazia parte de uma quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas. Os suspeitos já tinham passagem pela polícia por outros crimes.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar outros envolvidos no esquema.