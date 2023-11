Sua origem está ligada à de cinco outros povoamentos que tinham, como principal objetivo, defender o povoado de São Paulo dos Campos de Piratininga contra um possível ataque dos Tamoios. É a cidade não capital mais populosa do Brasil e é considerada a 9.ª cidade mais rica do Brasil.

Guarulhos é um importante centro industrial e comercial do Brasil. A cidade abriga a maior concentração de empresas da indústria aeroespacial do país, incluindo a Embraer, a Boeing e a Airbus. Guarulhos também é um importante centro de transporte, abrigando o Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, o maior aeroporto da América do Sul.

A cidade é dividida em quatro distritos:

Guarulhos Centro

São Miguel Paulista

Vila Galvão

Cumbica

Guarulhos é uma cidade multicultural, com uma população composta por pessoas de diferentes origens. A cidade abriga uma grande comunidade japonesa, que é a maior fora do Japão.

A cidade oferece uma variedade de atrações turísticas, incluindo:

Parque da Cidade : um parque urbano com mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área verde.

Parque Ecológico do Tietê : um parque que abriga uma área de preservação ambiental do Rio Tietê.

Museu de Arte Moderna de Guarulhos: um museu que abriga uma coleção de arte moderna e contemporânea.

Guarulhos é uma cidade em constante crescimento e desenvolvimento. A cidade está investindo em infraestrutura, educação e cultura para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.