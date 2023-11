11:56:53 Pesquisa revela que 60% dos brasileiros estão preocupados com a inflação

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revela que 60% dos brasileiros estão preocupados com a inflação. O levantamento, realizado em novembro de 2023, ouviu 2.502 pessoas em todo o país.

De acordo com a pesquisa, a inflação é a principal preocupação dos brasileiros, seguida pelo desemprego e pela violência. O índice de inflação no Brasil atingiu 10,26% em outubro de 2023, o maior valor em 29 anos.

O levantamento também mostrou que a preocupação com a inflação é maior entre as mulheres (64%), os negros (65%) e as pessoas com menor renda (74%).

Pesquisa revela que 60% dos brasileiros estão preocupados com a inflação

Pesquisa revela que 60% dos brasileiros estão preocupados com a inflação

Pesquisa revela que 60% dos brasileiros estão preocupados com a inflação

Pesquisa revela que 60% dos brasileiros estão preocupados com a inflação