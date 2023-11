16:39:08 Moradores de Guarulhos reclamam de falta de segurança no bairro dos Pimentas

Moradores do bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, estão reclamando da falta de segurança no local. Eles dizem que têm medo de sair de casa à noite e que têm sido vítimas de assaltos, furtos e até mesmo de violência doméstica.

Em entrevista ao Gng, a moradora Maria Silva, de 35 anos, disse que não consegue mais sair de casa à noite. “Eu tenho medo de ser assaltada ou de ser violentada. Já fui assaltada duas vezes aqui no bairro”, contou.

Outro morador, João Pedro, de 25 anos, disse que já foi vítima de furto. “Eu estava voltando do trabalho quando fui abordado por um grupo de homens que me levaram o celular e a carteira”, disse.

A comunidade Coletivo do Proletariado, que atua na região, também está preocupada com a falta de segurança. “Estamos recebendo um número cada vez maior de relatos de moradores que estão sendo vítimas de violência”, disse um membro do coletivo.

A Prefeitura de Guarulhos informou que está tomando medidas para melhorar a segurança no bairro dos Pimentas. A prefeitura disse que reforçou o policiamento na região e que está investindo em ações de prevenção à violência.

No entanto, os moradores dizem que as medidas da prefeitura não são suficientes. Eles pedem que a prefeitura tome medidas mais efetivas para combater a violência no bairro.

A falta de segurança em um bairro, como os Pimentas em Guarulhos, é uma preocupação importante que afeta a qualidade de vida dos moradores. Essas reclamações geralmente podem estar relacionadas a vários problemas, como aumento da criminalidade, falta de policiamento adequado, iluminação deficiente nas ruas, entre outros.

Para lidar com essa situação, os moradores podem considerar algumas ações:

