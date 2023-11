12:54:02 Imposto predial de Guarulhos terá reajuste de 10% em 2024

A Prefeitura de Guarulhos anunciou, nesta quinta-feira (23), que o imposto predial (IPTU) terá reajuste de 10% em 2024. O valor venal dos imóveis também será reajustado em 10%.

O reajuste do IPTU é feito anualmente, com base na inflação do período. Em 2023, a inflação acumulada foi de 10,26%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O reajuste do IPTU de Guarulhos é menor do que o reajuste da inflação em 2023. Isso porque a prefeitura decidiu manter a alíquota do imposto em 0,5% do valor venal do imóvel.

Os contribuintes que pagarem o IPTU à vista terão desconto de 10%. O pagamento em cota única pode ser feito entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2024.

O reajuste do IPTU de Guarulhos deve gerar uma receita adicional de R$ 100 milhões para a prefeitura. O valor será usado para financiar investimentos na cidade, como educação, saúde e infraestrutura.