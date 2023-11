10:31:34 Torcedora argentina é presa por racismo no Maracanã, e 8 são levados a juizado após confusão na arquibancada

Uma torcedora argentina foi presa por racismo no Maracanã, no Rio de Janeiro, na terça-feira (21). A mulher teria chamado um policial militar de “macaco” durante uma confusão na arquibancada, após o jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A torcedora, que não teve a identidade revelada, foi identificada por testemunhas e presa em flagrante. Ela foi levada ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), onde foi autuada por injúria racial.

A confusão na arquibancada começou após o final do jogo, quando torcedores de ambas as seleções começaram a se agredir. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 pessoas foram levadas ao Jecrim, incluindo a torcedora presa por racismo.

O caso de racismo foi condenado por autoridades e entidades esportivas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota repudiando o ato e afirmando que “não compactua com qualquer tipo de discriminação”.

A FIFA também se pronunciou sobre o caso, afirmando que “não tolera nenhuma forma de discriminação”. A entidade disse que está investigando o caso e que tomará medidas cabíveis se for confirmada a injúria racial.

O racismo é um crime previsto no Código Penal brasileiro, com pena de reclusão de um a três anos e multa. A injúria racial é uma forma de racismo que consiste em ofender a honra ou a dignidade de alguém, com base em sua raça, cor, etnia ou religião.

O caso da torcedora argentina é um lembrete de que o racismo ainda é uma realidade no Brasil e no mundo. É importante denunciar qualquer forma de discriminação e lutar por um mundo mais justo e igualitário.

Palavras de Racismo

