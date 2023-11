15:51:56 Movimentação aérea internacional no Brasil supera pré-pandemia em outubro

A movimentação aérea internacional no Brasil superou pela primeira vez os indicadores de movimento pré-pandemia em outubro, com um total de 1,9 milhão de passageiros transportados. O número representa um aumento de 2,3% em relação a outubro de 2019, antes da crise sanitária.

Os dados são do mais recente Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em comparação com outubro de 2022, o crescimento foi de 27%.

A demanda internacional, medida por passageiros-quilômetros pagos transportados (RPK), teve um aumento de 1,2% em relação a outubro de 2019, enquanto na comparação com outubro de 2022 o crescimento foi de 21,8%.

Já a oferta internacional, aferida por assentos-quilômetros ofertados (ASK), teve um aumento de 23,2% em relação a outubro de 2022. Na comparação com outubro de 2019, houve redução de 1,8%.

A movimentação doméstica também apresentou crescimento, com um total de 7,8 milhões de passageiros transportados em outubro. O número representa 92,5% da movimentação doméstica em outubro de 2019.

A demanda doméstica por voos em outubro, em RPK, teve um aumento de 4,7% em relação ao mesmo mês em 2022 e uma redução de 3,9% em relação a outubro de 2019. A oferta doméstica, em ASK, por sua vez, teve um aumento de 0,3% comparado a outubro de 2022 e uma redução de 2,3% em relação a outubro de 2019.

A movimentação de carga no mercado doméstico também cresceu, com um total de 38,4 mil toneladas processadas em outubro. O número representa 91,8% da movimentação em outubro de 2019. No mercado de cargas internacional, a movimentação foi de 69,1 mil toneladas, 11,5% a mais que a movimentação em outubro de 2019. Em comparação com outubro de 2022, houve uma redução de 6,3%.

Os dados da ANAC indicam que a recuperação do setor aéreo brasileiro está em andamento. A retomada da movimentação internacional é um sinal positivo, pois indica que as pessoas estão voltando a viajar para outros países.

A recuperação do mercado internacional de passageiros no Brasil é um sinal positivo para a economia do país. O setor de turismo é um dos principais motores da atividade econômica brasileira e a retomada da movimentação aérea representa um aumento da demanda por serviços turísticos.

Ainda assim, o setor de aviação civil brasileiro ainda está longe de recuperar os patamares pré-pandemia. Em outubro de 2023, a demanda internacional representou apenas 74,4% da demanda de outubro de 2019.

Ainda assim, a tendência é que o setor continue a se recuperar nos próximos meses, à medida que a pandemia de covid-19 continue a perder força.