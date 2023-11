22:59:10 Brasil vence Argentina: histórico do confronto aponta vantagem brasileira

O Brasil e a Argentina são duas das maiores seleções de futebol do mundo, e o confronto entre as duas equipes é considerado um dos maiores clássicos do esporte. Ao longo da história, as duas seleções já se enfrentaram 109 vezes, com o Brasil levando a melhor com 43 vitórias, 40 derrotas e 26 empates.

O retrospecto recente do confronto também é favorável ao Brasil. Nas últimas 10 partidas entre as duas equipes, o Brasil venceu 6 vezes, empatou 3 e perdeu 1. A última vitória brasileira foi na final da Copa América de 2021, disputada no Maracanã.

O Brasil tem uma vantagem histórica sobre a Argentina em alguns aspectos importantes. Em termos de títulos, o Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo, com cinco títulos, enquanto a Argentina tem três. O Brasil também é o maior vencedor da Copa América, com nove títulos, enquanto a Argentina tem 15.

Além disso, o Brasil tem uma vantagem em casa. Dos 109 jogos entre as duas seleções, o Brasil venceu 61 no Brasil, contra 16 da Argentina. O Maracanã, em particular, é um estádio que é considerado sagrado para o futebol brasileiro, e o Brasil tem um histórico de sucesso jogando lá.

É claro que o passado não garante o futuro, e a Argentina é uma equipe que sempre pode surpreender. No entanto, o histórico do confronto aponta para uma vantagem brasileira, e o Brasil é o favorito para vencer os próximos confrontos entre as duas seleções.

O Brasil e a Argentina são duas das maiores seleções de futebol do mundo, e o confronto entre as duas equipes é sempre um grande evento. O histórico do confronto aponta para uma vantagem brasileira, mas a Argentina é uma equipe que sempre pode surpreender.

