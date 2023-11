15:08:49 Por que um especialista nuclear russo acha que o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite

Por que um especialista nuclear russo acha que o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite

Há uma boa razão pela qual o Relógio do Juízo Final marca 90 segundos para a meia-noite . Ao longo dos últimos anos, os ponteiros do Relógio registaram obedientemente a deterioração constante do ambiente de segurança internacional, a erosão dos processos de controlo de armas e o aumento das tensões em várias regiões do mundo. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em Fevereiro de 2022, elevou o risco nuclear a um nível inteiramente novo.

Por que um especialista nuclear russo acha que o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite

Desde o primeiro dia da guerra, a Rússia não escondeu que contava com as suas armas nucleares para garantir que ninguém viria em socorro da Ucrânia. De qualquer forma, os países ocidentais ofereceram ajuda maciça à Ucrânia, tornando a perspectiva de um confronto directo com a Rússia mais real do que tem sido há décadas.

O Relógio teve que refletir esse desenvolvimento. E, certamente, avançou 10 segundos em janeiro de 2023. Mas agora, um ano depois, há bons argumentos para mover os ponteiros do Relógio para trás.

Por que um especialista nuclear russo acha que o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite

Para alguns, o nível de risco pode parecer ter continuado a subir. Depois de ter colocado abertamente as suas armas nucleares sobre a mesa nos primeiros dias da guerra, o Kremlin continuou a procurar formas de lembrar ao mundo o seu estatuto nuclear.

E só este ano, a Rússia suspendeu a participação no Novo START (o único tratado que limita o número de armas nucleares), fez planos para implantar armas nucleares na Bielorrússia e retirou a sua ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares.

Mas, por mais preocupantes e visíveis que sejam, estes desenvolvimentos são apenas parte da história. Pelo menos tão significativa – embora muito menos comentada – tem sido a resposta forte e unida da comunidade internacional contra as ameaças nucleares, e muito menos a possível utilização de armas nucleares.

A força da oposição às ameaças nucleares não foi totalmente evidente nos primeiros dias – ou mesmo semanas – da guerra na Ucrânia, enquanto os líderes mundiais e os especialistas ainda lidavam com o choque da agressão da Rússia.

Embora muitos países tenham manifestado as suas preocupações sobre as acções da Rússia e a retórica nuclear que os rodeava, ninguém sabia verdadeiramente onde estavam os limites entre as ameaças e o perigo real, muito menos como responder. Não estava claro, provavelmente até para o Kremlin, até que ponto a Rússia estava disposta a escalar o conflito para impedir a assistência externa à Ucrânia e como os países ocidentais responderiam a essa escalada.

Pela primeira vez em décadas, as armas nucleares tornaram-se objecto de muita discussão pública. E, confrontado com a perspectiva do uso de armas nucleares, o público não gostou. Os países com armas nucleares tentaram moderar a retórica reafirmando a sua afirmação de que a guerra nuclear não pode ser vencida e, portanto, não deve ser travada. Mas nenhum deles iria tão longe a ponto de descartar completamente a possibilidade do uso nuclear.

A Rússia, em particular, continuou a abordar a questão das armas nucleares. Embora a Rússia tenha insistido que estas armas só podem ser utilizadas em retaliação, havia muitas razões para não confiar nas declarações vindas de Moscovo. Os países ocidentais consideraram irresponsáveis ​​as ameaças nucleares da Rússia – o que sem dúvida eram – mas isto sugeria que existe uma forma responsável de ameaçar a utilização de armas nucleares. Nada disso foi particularmente útil.

O que se revelou mais útil foi a forte declaração que saiu das primeiras reuniões dos Estados Partes do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPNW), também conhecido como tratado de proibição, que foi realizada em Viena no final de junho de 2022. A declaração da reunião “condenou inequivocamente toda e qualquer ameaça nuclear, seja ela explícita ou implícita e independentemente das circunstâncias”.

É claro que a Declaração de Viena foi criticada por não mencionar explicitamente a Rússia, mas esta omissão foi provavelmente o seu ponto mais forte. Ao afastarem-se da linguagem “ameaças responsáveis ​​versus irresponsáveis”, os 49 membros do tratado de proibição enquadraram a questão das ameaças nucleares de uma forma universal. Mostraram, entre outras coisas, que a oposição à utilização – ou mesmo à ameaça de utilização – de armas nucleares não tem de seguir quaisquer alianças ideológicas ou geopolíticas.

Naturalmente, nenhum dos membros do tratado de proibição possui armas nucleares. Portanto, não estava claro se a voz deles teria algum peso significativo. Mas os acontecimentos que se seguiram mostraram que sim. Já em Setembro de 2022, a Rússia teve de responder às “preocupações” expressas pelos líderes da China e da Índia .

Os reveses militares sofridos pela Rússia no outono de 2022 trouxeram mais uma vez a questão da utilização nuclear para o primeiro plano da atenção pública. A preocupação, na altura, era que a Rússia pudesse utilizar armas nucleares para evitar uma derrota militar. Não ajudou o facto de a Rússia ter declarado a sua determinação em anexar quatro regiões parcialmente ocupadas da Ucrânia e de Putin ter prometido protegê-las com “ todos os sistemas de armas disponíveis ”. Este parecia ser exactamente o tipo de cenário que a maioria das pessoas temia que pudesse levar a uma escalada nuclear.

Embora a resistência à introdução de armas nucleares no conflito tenha demorado algum tempo a chegar, nas semanas que se seguiram à anexação tornou-se claro que a oposição à sua utilização é universal. Num episódio notável, o Ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, disse ao seu homólogo russo, Sergei Shoigu, num breve telefonema, que “a perspectiva da utilização de armas nucleares ou radiológicas vai contra os princípios básicos da humanidade”.

Declarações conjuntas condenando as ameaças nucleares foram emitidas pelo presidente da China, Xi Jingping, com o chanceler alemão, Olaf Scholtz , e depois com o presidente dos EUA, Joe Biden . Nessa altura, até o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo sentiu-se compelido a publicar uma declaração oficial confirmando que a doutrina nuclear russa “prossegue apenas objectivos defensivos e não admite interpretações expansivas”.

RELACIONADO: Novo filme ressalta a importância do Relógio do Juízo Final e a história do Boletim

Durante este período tenso, a declaração conjunta dos líderes do G20 reunidos em Bali em Novembro de 2022 traçou um limite ao afirmar sem rodeios que “o uso ou ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível”. Esta linguagem não estaria fora de lugar na Declaração de Viena adoptada pelos membros do tratado de proibição alguns meses antes, mas foi a primeira num fórum muito mais representativo. (Esta linguagem seria reafirmada na reunião do G20 em Nova Deli, em Setembro de 2023.)

É claro que se pode expressar dúvidas de que esta posição unificada de muitos países tenha desempenhado um papel decisivo no fim da retórica nuclear. Uma explicação alternativa sugere que foi a ameaça de algumas “ consequências catastróficas ” não especificadas que os Estados Unidos transmitiram a Moscovo, tanto pública como privadamente.

Existem, no entanto, muitas razões para duvidar que esta ameaça fosse verdadeiramente credível: se os países ocidentais tinham sido dissuadidos de uma intervenção militar directa na Ucrânia até agora, porque é que deixariam de ser dissuadidos quando a Rússia demonstrasse a sua determinação em escalar o conflito através da utilização de uma bomba nuclear? arma? Mas mesmo assumindo que estes avisos desempenharam um papel, sempre enfatizaram a natureza não nuclear de uma resposta potencial. Embora os Estados Unidos não tenham assumido publicamente o compromisso não nuclear, a opção de utilizar armas nucleares, mesmo em resposta, foi considerada inadmissível – tal como o G20 declarou.

O factor mais importante na mobilização da oposição às armas nucleares e na redução da retórica nuclear foi provavelmente a compreensão de que as armas nucleares não têm realmente outro papel senão matar muitas pessoas ou, se usadas em demonstração ou em pequena escala, para demonstrar a determinação de fazê-lo. Isto significa que o limiar para uma decisão de utilização de (quaisquer) armas nucleares é, portanto, bastante elevado, e com razão. Pode não ser elevado em todas as circunstâncias e alguns líderes podem estar mais dispostos a ultrapassar o limiar nuclear do que outros. Mas existe e vimos que pode e deve ser elevado.

Para garantir que as armas nucleares nunca mais sejam utilizadas, os líderes mundiais e o público devem primeiro reconhecer o papel da oposição consolidada e universal às ameaças nucleares, reconhecer esta oposição e garantir que ela perdura. O Relógio do Juízo Final está bem posicionado para isso. Movendo os ponteiros para trás na próxima vez que for configurado, mesmo que um pouco, essa mensagem pode ser enviada de forma clara e contundente.

Fonte https://thebulletin.org/

Por que um especialista nuclear russo acha qu

e o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite

Por que um especialista nuclear russo acha que o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite

Por que um especialista nuclear russo acha que o Relógio do Juízo Final deveria se afastar da meia-noite