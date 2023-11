O “Relógio do Juízo Final” refere-se ao Relógio do Apocalipse, uma representação simbólica do risco de desastres globais, especialmente relacionados à guerra nuclear. Este relógio é suspenso pelo Boletim dos Cientistas Atômicos (Boletim dos Cientistas Atômicos), uma organização que foi fundada em 1945 por cientistas envolvidos no Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras armas nucleares.

Entenda: o que é o Relógio do Juízo Final?

O Relógio do Juízo Final tem ponteiros que indicam a proximidade de uma catástrofe global. A meia-noite representa a catástrofe, e quanto mais perto os ponteiros estão dela, mais próximo estaremos de enfrentar ameaças como guerra nuclear, mudanças climáticas catastróficas e outras crises globais.

Os ajustes no Relógio do Juízo Final são decididos pelo Conselho de Administração do Boletim dos Cientistas Atômicos, que leva em consideração fatores como estresse geopolítico, avanços tecnológicos, mudanças climáticas e outros riscos globais. Não é um instrumento científico, mas uma ferramenta simbólica para aumentar a conscientização sobre os perigos que o mundo enfrenta.

É importante notar que o Relógio do Juízo Final não é uma previsão precisa, mas sim uma declaração simbólica feita por especialistas para destacar as preocupações com ameaças globais iminentes.