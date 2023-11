SpaceX, empresa de Elon Musk, lançou a Starship, considerada a nave mais poderosa do mundo, em um teste no sábado (18). No entanto, após a descolagem, o propulsor do veículo espacial explodiu, resultando na perda de contato com a cápsula. Vale ressaltar que não houve tripulação a bordo durante o teste.

SpaceX lança Starship, mas propulsor explode

Cerca de 10 minutos após o lançamento, a SpaceX anunciou que havia perdido contato com a cápsula, mencionando a possibilidade de ter perdido o segundo estágio do foguete. A transmissão foi encerrada, e desde então, a empresa não revelou mais detalhes sobre o voo.

A missão tinha como objetivo contribuir para futuras missões à Lua e Marte, sendo considerada uma oportunidade para colocar a Starship em um ambiente real de voo e aprender com a experiência. Apesar dos contratempos, Elon Musk comemorou o teste, parabenizando a equipe SpaceX em suas redes sociais.

A explosão do propulsor Super Heavy ocorreu cerca de três minutos após o lançamento, após a separação da cápsula Starship. A SpaceX admitiu que a explosão não foi programada, mas afirmou que sabia da possibilidade de incidentes e que o teste ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship.

Não foram relatados feridos ou danos à propriedade pública decorrentes do acidente, de acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). O texto também menciona uma falha anterior em uma nave Starship em abril, que forçou a empresa a acionar um sistema para explodir o foguete antes da separação dos dois estágios.