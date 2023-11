21:30:01 Por que os ‘Born Global’ são vitais para o Mundo”

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

.As empresas que, desde o início de suas operações, atuam globalmente, competindo com sucesso em mercados internacionais. Essas empresas desafiam as teorias tradicionais de internacionalização, apresentando características específicas que dificultam sua análise.