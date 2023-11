17:53:20 O que é El Niño ?

“El Niño” é uma previsão climática que ocorre no Oceano Pacífico equatorial e tem impactos significativos no clima global. Ele é parte do chamado ENSO, que significa El Niño-Oscilação Sul (Oscilação Sul do El Niño). Existem duas fases principais desse fenômeno: El Niño e La Niña.

El Nino: Durante a fase El Niño, as águas superficiais do Oceano Pacífico central e leste tornam-se anormalmente quentes.

Esse aquecimento das águas do oceano influencia os padrões atmosféricos e climáticos em todo o mundo

globo. El Niño está associado a mudanças nas chuvas, tempestades e temperaturas em várias partes do La Niña: Em contrapartida, durante a fase La Niña, as águas do Oceano Pacífico central e leste ficam mais frias do que o normal.

La Niña também tem impactos significativos nos padrões climáticos, mas opostos ao El Niño.

Geralmente, La Niña está associado a padrões climáticos mais frios e secos em algumas regiões.

Os eventos El Niño e La Niña são cíclicos e ocorrem a cada poucos anos, variando em intensidade e duração. Essas mudanças nos padrões climáticos podem afetar a agricultura, os recursos hídricos, a pesca e os padrões meteorológicos em todo o mundo. É importante monitorar esses eventos para entender e se preparar para os climas que podem ocorrer em diferentes regiões.