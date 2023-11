12:55:51

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou para 11 estados o alerta de tempestades devido a uma frente fria que atingirá essas regiões no sábado (18). A massa de frio proporcionará uma redução nas temperaturas, mas também trará tempestades com rajadas de ventos de até 100 km/ha possibilidade de queda de granizo.

INMET Alerta : de tempestades neste sábado (18) foi ampliado para 11 estados

Os estados em alerta de “Perigo Potencial” são São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em um nível de alerta mais alto, classificado como “grande perigo”.

O Inmet destaca a previsão de chuvas intensas, com até 100 milímetros por dia no fim da semana, e ventos fortes. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) também alerta para o risco moderado de alto alagamento e penetração da terra, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

O texto menciona que a onda de calor, a quarta do ano, que atingiu o Brasil na última semana, será amenizada com a chegada da frente fria. A temperatura, que atingiu níveis recordes, deverá cair significativamente na segunda-feira (20), trazendo interrupção ao calor intenso.

Destaca-se que as autoridades ambientais estão classificando as condições climáticas como de “Perigo” e “Grande Perigo”, impõem a necessidade de atenção e precauções por parte da população diante dos riscos associados a essas condições prejudiciais extremas.