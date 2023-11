00:33:40 Fim de semana terá temporais, ventos fortes e queda de granizo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

No domingo, o volume de chuva em 24h pode passar de 100 milímetros (mm) em algumas áreas

No próximo fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a ocorrência de chuva forte em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Fim de semana terá temporais, ventos fortes e queda de granizo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste

A partir desta sexta-feira (17), o calor forte, combinado com o aumento do teor de umidade ao longo da atmosfera e ao padrão dos ventos em altos níveis (forte difluência dos ventos), vai potencializar a ocorrência de temporais localizados, com rajadas de vento e queda de granizo em São Paulo, Triângulo Mineiro e faixa oeste e sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

No sábado (18), com a aproximação de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste, a chance de temporais, com rajadas de vento, podendo variar entre 80 km/h e 100 km/h, e queda de granizo é grande no sul de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Fim de semana terá temporais, ventos fortes e queda de granizo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste

No domingo (19), os temporais podem se espalhar pela área central do País devido ao aumento na convergência de umidade pelo continente (organizando um canal de umidade), padrão que, aliado a atmosfera fortemente quente, úmida e instável, mantém o cenário.

Além disso, entre domingo e a próxima segunda-feira (20), a previsão indica a ocorrência de grandes volumes de chuva em São Paulo – especialmente no centro-norte do estado, capital e Região Metropolitana, faixa litorânea e região do Vale do Paraíba –, sul de Minas Gerais, região da Zona da Mata mineira e no Rio de Janeiro.

Fim de semana terá temporais, ventos fortes e queda de granizo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste

O volume de chuva em 24h pode ficar em torno de 80 milímetros (mm) e, de forma pontual, passar de 100 mm nestas áreas.