Brasil avança nas políticas públicas de combate ao racismo e desigualdade racial

.Os avanços nas políticas públicas de combate ao racismo e à desigualdade racial no Brasil, especialmente durante os últimos 20 anos. Algumas iniciativas importantes incluem a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2003, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e a aprovação da Lei de Cotas, que foi atualizada neste ano para incluir estudantes quilombolas como beneficiários.

O programa Aquilombar Brasil, lançado em março deste ano, também é classificado como uma medida abrangente e externa para a promoção dos direitos da população quilombola, incluindo acesso à terra, infraestrutura, qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local, direitos e cidadania.

Para marcar o Dia da Consciência Negra, que acontece em 20 de novembro, será lançado um Pacote da Igualdade Racial, contendo diversas medidas, como titulações de territórios quilombolas, programas nacionais, editais, grupos de trabalho interministeriais, acordos de cooperação e outras iniciativas que visamos garantir ou ampliar direitos relacionados à vida, terra, inclusão, memória e peças.

A importância do Dia da Consciência Negra é destacada pelos militantes da causa negra, ressaltando que é uma oportunidade para a sociedade refletir sobre o tema, combater o racismo e promover a conscientização. Os dados também são vistos como uma forma de reafirmar o papel de Zumbi dos Palmares como herói e combater estereótipos negativos associados a ele.

O diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, Yuri Silva, destaca que o combate ao racismo é uma responsabilidade de toda a sociedade e que o Dia da Consciência Negra é uma oportunidade para a conscientização e a luta contra o racismo . A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem anunciar as medidas do Pacote da Igualdade Racial em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 20 de novembro.