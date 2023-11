11:35:42 Confira o funcionamento dos serviços estaduais no feriado da Consciência Negra

O posto de doação da Pró-Sangue Clínicas funcionará na segunda-feira (20), excepcionalmente, das 8h às 16h. No sábado (18), as unidades Clínicas e Osasco abrirão das 8h às 16h. Para mais informações acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão na segunda-feira (20).

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência do Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da Capital, não funcionarão nesta segunda-feira (20).

Confira as unidades que funcionarão no sábado (18):

Atendimento no sábado, dia 18

Unidades- Horário de funcionamento

AME Andradina- Expediente normal

AME Araçatuba- Expediente normal

AME Bauru- Expediente normal

AME Campinas- Expediente normal

AME Caraguatatuba- Expediente normal

AME Franca- Expediente normal

AME Jundiaí- Expediente normal

AME Mogi Guaçu- Expediente normal

AME Ourinhos- Expediente normal

AME Pariquera-Açu- Expediente normal

AME Praia Grande- Expediente normal

AME Presidente Prudente- Expediente normal

AME Promissão- Expediente normal

AME São José do Rio Preto- Expediente normal

AME Sorocaba- Expediente normal

AME Taboão da Serra- Expediente normal

AME Tupã- Expediente normal

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado ficarão fechadas nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, devido ao feriado estadual em comemoração à Consciência Negra. Na terça-feira, dia 21, os atendimentos presenciais serão retomados, mediante agendamento prévio.

Importante reforçar que, mesmo durante o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre os mais de 290 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Para ser atendido de forma presencial no Poupatempo é obrigatório o agendamento prévio com data e horário. O serviço é gratuito, pessoal e intransferível.

A consulta dos endereços e horários de funcionamento das unidades está disponível no site www.poupatempo.sp.gov.br e clicar em ‘Locais de atendimento’.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação no dia 20 de novembro por conta do feriado da Consciência Negra. Mesmo com estas alterações, EMTU, CPTM e Metrô monitorarão ininterruptamente as respectivas operações para ajustar a oferta de trens e ônibus, caso seja necessário.

Na segunda-feira, dia 20, a programação de viagens nas linhas de trens da CPTM e das linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU será equivalente à praticada aos domingos. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários dos coletivos podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar os dias feriados para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô, nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU e nas composições do VLT na Baixada Santista. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo dez quilos, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Sabesp

A Central de Atendimento Telefônico (telefones 195 e 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos feriados. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual. sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive no feriado de segunda-feira, 20 de novembro, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp. com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também é normal todos os dias, durante as 24 horas. Já na Ouvidoria (0800 055 0565) não haverá expediente no feriado de 20/11.

Todas as agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas no feriado de 20 de novembro, assim como os postos nas unidades do Poupatempo e do Descomplica SP. Também não haverá expediente nas agências Ganhatempo em Barueri, Resolve Fácil em Itapevi e Rede Fácil em Guarulhos.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov. br/wp-content/uploads/2023/02/ Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: [email protected].

Bom Prato

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social informa que 31 restaurantes da rede Bom Prato atenderão à população no feriado de 20 de novembro. Veja a relação:

Na capital: 25 de Março, Campos Elíseos (Rua Mauá, 66 e Praça da República), Brás, Guaianases, Itaquera, Lapa, São Mateus, Capão Redondo, Santo Amaro, Limão, Santana, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. Juntas, as unidades servem cerca de 30 mil refeições por dia.

Grande São Paulo: São Bernardo do Campo I, Santo André I, Diadema, Cotia, Francisco Morato, Osasco, Mogi das Cruzes I, Suzano, Carapicuíba e Guarulhos.

Interior e litoral: Rio Claro, Taubaté, Bauru, Campinas, Jacareí, Franca, São José dos Campos e Santos.

No feriado, os restaurantes servirão as refeições no formato de marmitex.

Horários de funcionamento:

7h – Café da Manhã

10h30 – Almoço prioritário para idosos

11h – Almoço

17h – Jantar

Saiba mais sobre o programa Bom Prato e endereços das unidades fixas e móveis: https://www. desenvolvimentosocial.sp.gov. br/acoes-de-protecao-social/ programa-bom-prato.

Direitos da Pessoa com Deficiência

As 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Estado não irão realizar atendimento às pessoas com deficiência na segunda-feira (20). Todas as unidades voltam às atividades na próxima terça-feira (21). O Museu da Inclusão também não abrirá para visitação no feriado e retorna às atividades na terça.

Fazenda

Os postos da Fazenda no Estado de São Paulo estarão fechados nesta segunda (20) e voltam a funcionar normalmente na terça-feira (21).

CDHU

A CDHU não terá expediente nesta segunda (20). A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação retoma o expediente normal na terça-feira (21).