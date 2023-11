00:43:39 Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026Brasil leva virada da Colômbia em noite de Luis Díaz, que se emociona com pai no estádio

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Parece que foi um confronto disputado, com reviravoltas e destaque para alguns jogadores.

A saída precoce de Vinicius Junior e a mudança posterior no cenário do jogo certamente influenciaram no resultado. A atuação de Alisson, com pelo menos três defesas difíceis, indica sua importância para a equipe brasileira, mesmo diante da derrota.

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

A partida contra a Argentina na próxima terça-feira no Maracanã promete ser mais um desafio emocionante. Clássicos entre Brasil e Argentina costumam atrair muita atenção e são aguardados com grande expectativa pelos fãs de futebol. Será interessante ver como a Seleção Brasileira se recuperará e enfrentará seu tradicional rival.

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

A Seleção Brasileira foi superada pela Colômbia pelo placar de 2 a 1, na noite desta quinta (16), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias do Mundial de 2026. Martinelli fez o gol do Brasil, enquanto Luis Diaz marcou duas vezes para os colombianos.

Com o Estádio Metropolitano lotado e sob calor intenso em Barranquilla, a seleção da casa imprimiu ritmo forte na maior parte do tempo e acabou beneficiada pela saída precoce de Vinicius Junior. Até então, o destaque da partida, o atacante brasileiro deixou o campo aos 25 minutos, reclamando de dores.

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

Vinicius Junior teve participação direta no gol de Martinelli, logo aos 4 minutos de jogo. Os dois tabelaram com rapidez, envolvendo a defesa adversária, até a conclusão do lance.

Com liberdade para se movimentar pelo meio e pelos lados do ataque, Vinicius indicava que a noite seria da Seleção Brasileira. Mas, a partir de sua ausência, o cenário mudou.

Ainda assim, a Seleção criou chances com Raphinha, que acertou uma bola na trave, Rodrygo, com boa atuação, e Bruno Guimarães.

Mas não há como negar que Alisson acabou a partida como um dos melhores da equipe brasileira. Fez pelo menos três defesas difíceis.

A reação da Colômbia se materializou no segundo tempo, com dois gols de cabeça de Luis Diaz. Nos minutos finais, o técnico Fernando Diniz escalou o jovem Endrick, de 17 anos, que entrou no lugar de Raphinha. Mas o atacante não teve tempo para mostrar seu potencial.

A Seleção Brasileira jogou com Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Douglas Luiz) e Renan Lodi (Pepê); André, Bruno Guimarães e Rodrygo (Paulinho); Raphinha (Endrick), Martinelli e Vinicius Junior (João Pedro).

Na terça-feira (21), a Seleção enfrentará a Argentina, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias.

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026

Brasil 1 X 2 Colômbia nas Eliminatórias do Mundial de 2026