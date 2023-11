12:06:11 Operação Resgate Prende Dupla Com 282 Kg De Cocaína Que Foram Distribuídos Na Cracolândia

A apreensão de 282 quilos de maconha durante a Operação Resgate é um desenvolvimento significativo no combate ao tráfico de drogas. Parece que a ação foi resultado de um trabalho de investigação da Secretaria de Segurança Pública do Governo de São Paulo.

A apreensão de uma quantidade tão grande de drogas indica a magnitude do problema do tráfico na região, especialmente considerando a menção de que a maconha seria distribuída em área conhecida como Cracolândia. Operações como essas são cruciais para combater o tráfico e reduzir os impactos negativos que o consumo de drogas pode ter nas comunidades locais.

A Polícia Civil prendeu uma dupla com 282 quilos de maconha nesta segunda-feira (13) durante a Operação Resgate no bairro Bom Retiro, no centro da capital. A droga seria distribuída na região da Cracolândia. A apreensão é fruto de um trabalho de investigação da Secretaria de Segurança Pública do Governo de SP.

Os policiais chegaram até os suspeitos depois de começarem a investigar um veículo que transportava os entorpecentes. O carro foi abordado na rua João Teodoro transportando 40 quilos de cocaína em um fundo falso localizado entre o porta malas e o banco traseiro.

O motorista também indicou o local onde pegou a droga. No imóvel, foram encontrados mais 242 quilos com mais outro suspeito. Lá, ainda foi apreendido um segundo veículo com fundo falso semelhante, além de duas motocicletas e uma Mercedes.

A dupla foi presa por tráfico de drogas. Seis celulares foram apreendidos para dar continuidade das investigações.