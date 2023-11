12:23:19 Onda de calor: Guarulhos vai bater recorde nesta quinta feira (16)

Segundo previsões, ao menos outros Municípios podem bater o recorde de temperatura do ano nesta quinta-feira (16). Conforme divulgado pelo Gazeta News Guarulhos as máximas devem variar de 37 °C a 41 °C, com termômetros ficando até 13 °C acima da média de novembro.

É sempre importante tomar medidas de precaução durante condições adversas extremas, como se manter hidratado, evitar a exposição prolongada ao sol e procurar ambientes frescos. Acompanhe também as atualizações das autoridades locais e órgãos de meteorologia para obter informações precisas e orientações sobre como lidar com essas condições climáticas extremas.

Segundo o Climatempo, no entanto, São Paulo também deve atingir um novo recorde de calor nesta terça-feira, com temperatura máxima de 41°C. Se ocorrer, será recorde pelo terceiro dia consecutivo.