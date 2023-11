11:11:50 O que é o processo de internacionalização das empresas?

É claro que, a internacionalização de muitas empresas pode seguir estratégias diferentes, sendo a exportação, o licenciamento e as alianças estratégicas algumas das abordagens comuns. Vamos explorar cada uma delas com um exemplo:

Exportação: Definição: Exportação refere-se à venda de bens ou serviços além das fronteiras nacionais. As empresas produzem seus produtos ou serviços em seu país de origem e os vendem em mercados estrangeiros. mundo. Exemplo: A empresa brasileira de calçados “Havaianas” exporta seus chinelos para diversos países ao redor do Os produtos são fabricados no Brasil e distribuídos globalmente.

Licenciamento: Definição: O licenciamento envolve conceder a terceiros estrangeiros o direito de uso de propriedade intelectual, como patentes, marcas registradas, tecnologia ou know-how. A empresa licenciada recebe royalties ou taxas pelo uso desses ativos. Exemplo: A Microsoft licencia sua tecnologia e software para empresas em todo o mundo . Por exemplo, uma empresa chinesa pode obter uma licença para produzir e vender computadores com o sistema operacional Windows.

Aliança Estratégica: Definição: Alianças estratégicas são parcerias colaborativas entre empresas , muitas vezes com o objetivo de atingir metas comuns, compartilhar recursos ou reduzir riscos. Essas alianças podem incluir joint ventures, acordos de cooperação ou outras formas de colaboração. Exemplo: A parceria entre a Nissan, Renault e Mitsubishi é um exemplo de aliança estratégica. As três empresas automotivas formaram uma aliança para colaborar em áreas como pesquisa e desenvolvimento, compras conjuntas e compartilhamento de tecnologia.



Essas estratégias representam diferentes abordagens para a internacionalização, e as empresas muitas vezes escolhem essas estratégias com base em seus objetivos, recursos e no ambiente de negócios global.