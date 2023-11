13:51:31 Em Guarulhos Operação Thunder desarticula fraude fiscal de R$ 300 milhões aos cofres Públicos

A “Operação Thunder” é uma ação coordenada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo (Sefaz-SP), em parceria com diversas entidades, incluindo o .Grupo de Atuação Especial do Ministério Público Estadual (Gaeco), a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Receita Federal, e as polícias Civil e Militar. O objetivo é desarticular uma fraude fiscal estruturada no setor de bebidas quentes, perpetrada por um grupo empresarial que atua em vários estados.

A fraude, conforme as investigações iniciadas em 2019, envolve uma simulação de operações interessantes para reduzir o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido nas operações próprias e por substituição tributária (ICMS-ST). Há evidências de sonegação fiscal, além de acusações de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades, incluindo São Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos, Araguaína (TO) e Palmas (TO). A ação conta com a participação de 50 auditores fiscais da Sefaz-SP, oito auditores fiscais e dois analistas-tributários da Receita Federal, promotores de Justiça e analistas do Ministério Público, além de procuradores do Estado de São Paulo, e o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil.

Os envolvidos na fraude podem responder por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, além de fiscalização administrativas relacionadas ao crédito tributário.

As autoridades estão tomando medidas judiciais e administrativas para identificar e recuperar os valores desviados, além de apurar a participação de outros envolvidos no esquema. A operação visa não apenas punir os responsáveis, mas também enviar um sinal dissuasivo para o mercado de bebidas quentes e prevenir práticas semelhantes.