Saiba mais sobre a Segunda Revolução Industrial

A transformação no sistema internacional do final do século XIX ao meio do século XX foi marcada por uma série de eventos e mudanças significativas que moldaram a configuração geopolítica mundial. Vou destacar algumas das principais causas e eventos desse período:

Imperialismo e Competição Colonial: No final do século XIX, as potências europeias estiveram envolvidas numa intensa competição por territórios coloniais na África, Ásia e outras partes do mundo. Isso levou a conflitos e rivalidades entre as nações, aumentando a complexidade das relações internacionais. Sistema de Alianças: As potências europeias formaram alianças militares complexas, como a Tríplice Entente (França, Rússia e Reino Unido) e a Tríplice Aliança (Alemanha, Áustria-Hungria e Itália). Essas alianças foram criadas como uma resposta à instabilidade crescente na Europa, mas também desenvolvidas para a escalada da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial (1914-1918): O conflito global teve um impacto devastador no sistema internacional. As antigas monarquias foram derrubadas, os novos Estados foram formados e as fronteiras foram redesenhadas no Tratado de Versalhes em 1919. A Liga das Nações foi criada na tentativa de evitar futuros conflitos, mas sua eficácia foi limitada. Crise Econômica e Ascensão de Regimes Totalitários: A Grande Depressão dos anos 1930 contribuiu para o enfraquecimento das democracias liberais e o surgimento de regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Esses regimes buscaram expandir seus territórios por meio de agressões militares, desafiando a ordem internacional existente. Segunda Guerra Mundial (1939-1945): O conflito global em mudanças significativas sem equilíbrio de poder mundial. Após a guerra, as superpotências emergentes eram os Estados Unidos e a União Soviética, marcando o início da Guerra Fria. A Europa estava dividida em blocos ocidentais e orientais, com a criação de organizações como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Organizações Internacionais: A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 foi uma tentativa de estabelecer um mecanismo para a cooperação internacional e a prevenção de conflitos. A ONU tornou-se um ator central no sistema internacional, embora as dificuldades da Guerra Fria tenham limitado a sua eficácia em algumas situações.

Em resumo, as transformações no sistema internacional do final do século XIX ao meio do século XX foram impulsionadas por fatores como imperialismo, rivalidades entre potências, guerras mundiais, crises econômicas e mudanças nos regimes políticos.

Esses eventos moldaram a configuração geopolítica do mundo ao final da Segunda Guerra Mundial, dando origem a uma ordem internacional caracterizada pela bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria.