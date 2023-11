1 Presidente Lula sanciona atualização da Lei de Cotas no ensino superior

15:32:00. Presidente Lula sanciona atualização da Lei de Cotas no ensino superior

Entre as alterações estão mudança do mecanismo de ingresso de cotistas ao ensino superior federal e a inclusão de quilombolas como beneficiários das cotas

Parece que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma atualização da Lei de Cotas (Lei de Cotas) no Brasil, marcando o décimo primeiro aniversário da lei. A cerimónia de atualização ocorreu no dia 13 de novembro, segundo informações prestadas.

As alterações na legislação incluem alterações no mecanismo de ingresso de cotistas no ensino superior federal, redução da renda familiar exigida para reserva de cotas e inclusão de estudantes quilombolas como cotistas. A lei actualizada também estipula um acompanhamento anual e uma avaliação abrangente a cada dez anos.

O presidente Lula reconheceu o impacto positivo da Lei de Cotas, afirmando que ela, juntamente com outros programas como Reuni, Prouni e Refis, trouxe uma revolução pacífica na educação brasileira ao abrir portas para universidades federais para jovens economicamente desfavorecidos, negros, Indígenas e deficientes.

Algumas mudanças importantes introduzidas pela lei atualizada incluem uma mudança no processo de admissão, dando prioridade às pontuações gerais da competição antes das considerações de cotas. O limite de renda familiar para elegibilidade à cota foi reduzido de uma vez e meia o salário mínimo por pessoa para um salário mínimo.

Os estudantes quilombolas foram incluídos como beneficiários de cotas, de forma semelhante às disposições existentes para negros, indígenas e pessoas com deficiência. A lei atualizada também prioriza os beneficiários de cotas no recebimento de auxílio estudantil e estende as políticas de ações afirmativas aos programas de pós-graduação.

O Ministério da Educação (MEC) e outros ministérios, como o da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e da Cidadania, dos Povos Indígenas e da Secretaria-Geral da Presidência, passam a ser responsáveis ​​pelo monitoramento das políticas de cotas.

A Lei de Cotas tem sido elogiada pelo seu impacto significativo na inclusão social no ensino superior. As estatísticas indicam um aumento substancial no número de estudantes beneficiados por políticas de ação afirmativa ao longo dos anos, contribuindo para a transformação do cenário do ensino superior no Brasil.

O Presidente enfatizou o impacto positivo da Lei de Cotas na abertura de oportunidades para jovens de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência acessarem universidades federais. As mudanças serão implementadas a partir da próxima edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a partir de janeiro de 2024.

