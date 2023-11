10:03:10 Governo Federal repassa R$ 7,2 bilhões às prefeituras

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Dos contemplados, 39 municípios vão deixar de receber devido a inadimplências ou pendências com a União

O Governo Federal realizou o repasse de R$ 7,2 bilhões às prefeituras de todo o Brasil nesta sexta-feira (10/11). O valor faz parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e é referente ao 1º decêndio do mês de novembro. Do total de contemplados, 39 municípios estão impedidos de receber, por estarem na lista do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) devido a inadimplências ou pendências com a União.

Os recursos do FPM são oriundos dos impostos arrecadados pela União e são distribuídos a cada dez dias a todos os municípios brasileiros. Os percentuais de cada município são calculados anualmente pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com o número de habitantes da cidade e com a renda per capita dos estados.

Os valores são usados para despesas primárias das prefeituras, como pagamentos a fornecedores e gastos com previdência, saúde e educação. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o FPM é a principal fonte de recursos de pequenos municípios, sobretudo os que contam com menos de 50 mil habitantes.

Por: Agência Gov