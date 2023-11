Presidente Ticiano Americano assina parceria que permite servidores da Câmara se associarem ao Sesc

A celebração do acordo contou com o presidente da Casa, Ticiano Americano (Cidadania), e o diretor do Sesc Guarulhos , Oswaldo Almeida. O convênio tem o prazo de um ano, renovável pelo mesmo período. Segundo Almeida, a renovação leva em conta também a utilização do equipamento. “É uma honra ter a Câmara como nossa parceira. Oferecemos uma série de atividades esportivas, artísticas e sociais gratuitas e shows a preços bem reduzidos e é importante que as pessoas aproveitem e usem bastante o Sesc, até para justificar a futura renovação”, enfatizou.