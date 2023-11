10:46:12 Onde está escrito na Bíblia que o sol Esquentara 7 vezes mais?

E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo, e curar a chaga da sua ferida.

Segundo a bíblia no fim dos tempos o Sol esquentara 7 vezes mais

Isaías 30:26