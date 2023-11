10:54:50 Brasileiros que estão em Gaza são autorizados a deixar território palestino

Grupo de 34 brasileiros e familiares próximos já se encontra no posto fronteiriço de Rafah

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou que o grupo de brasileiros e familiares que estava retido em Gaza já se encontra no posto fronteiriço de Rafah, desde as 7h da manhã desta sexta-feira (10/11), no horário local (2h, pelo no horário de Brasília). Os 34 brasileiros e familiares próximos aguardam a chamada para os trâmites necessários para a entrada no Egito, e posterior repatriação para o Brasil.

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda a chegada dos brasileiros no aeroporto do Cairo para fazer o voo de repatriação.

“Essa medida se deve, em muito, ao esforço do corpo diplomático brasileiro e a postura do Presidente Lula, que desde o início do conflito trabalhou pela paz e pela manutenção do diálogo na região. A Operação Voltando em Paz é um sucesso e já garantiu o retorno de mais de 1400 pessoas em segurança para o Brasil”, publicou o ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), Paulo Pimenta.

Por: Agência Gov