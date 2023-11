10:58:53 Brasil assina Tratado de Constituição da Comunidade de Polícias da América

O Tratado dota de personalidade jurídica internacional a AMERIPOL, que serve como mecanismo de cooperação e troca de informações entre as polícias e forças de segurança dos países das Américas

O Brasil assinou o Tratado de Constituição da Comunidade de Polícias da América (AMERIPOL) em cerimônia, nesta quinta-feira (9/11), no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O Tratado dota de personalidade jurídica internacional a AMERIPOL, que serve como mecanismo de cooperação e troca de informações entre as polícias e forças de segurança dos países das Américas.

O ato foi assinado pelo Brasil juntamente com outros 12 países do continente: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Uruguai.

A cooperação internacional é elemento estratégico para o enfrentamento ao crime organizado, que afeta a todos os países das Américas. A assinatura do Tratado da AMERIPOL em Brasília é demonstração da prioridade atribuída pelo governo brasileiro tanto ao fortalecimento da cooperação internacional contra o crime quanto à promoção da integração com os países da região.

A AMERIPOL tem como missão central viabilizar a atuação articulada das forças de segurança pública na prevenção, investigação e combate aos fenômenos criminais transnacionais. Nesse contexto, promoverá a cooperação policial internacional por meio da troca de informações, do compartilhamento de conhecimento, da prestação de assessoria técnica e do desenvolvimento de investigações coordenadas, entre outras atividades. A sede do organismo será em Bogotá, Colômbia.

Por: Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Edição: Agência Gov