11:08:28 AO VIVO: Mauro Vieira fala sobre repatriação de brasileiros em Gaza

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

Ministério das Relações Exteriores confirmou, no início da manhã desta sexta (10), que os 34 brasileiros que estavam retidos em Gaza já estão no posto fronteiriço de Rafah aguardando para entrar no Egito e seguir para repatriação

O ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira, concede entrevista coletiva no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), sobre a repatriação dos brasileiros que se encontram na Faixa de Gaza. No início da manhã desta sexta-feira (10/11), o MRE confirmou que os 34 brasileiros que estavam retidos em Gaza já se encontram no posto fronteiriço de Rafah, onde aguardam a chamada para realizar os trâmites necessários visando à entrada no Egito e posterior repatriação para o Brasil.

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda a chegada dos brasileiros no aeroporto do Cairo para fazer o voo de repatriação. Mais cedo, o ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR), Paulo Pimenta, fez um desabafo. “Essa medida se deve, em muito, ao esforço do corpo diplomático brasileiro e a postura do presidente Lula, que desde o início do conflito trabalhou pela paz e pela manutenção do diálogo na região. A Operação Voltando em Paz é um sucesso e já garantiu o retorno de mais de 1400 pessoas em segurança para o Brasil”, afirmou.

Por: Agência Gov