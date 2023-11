10:54:02 Câmara Municipal aprova Operação Cata-Treco e wifi gratuito nos ônibus

Em Sessão Extraordinária, vereadores aprovaram seis projetos, quatro seguem para sanção do prefeito Guti

Os vereadores da Câmara de Guarulhos realizaram, na tarde desta quarta-feira, 08/11, Sessão Extraordinária, na qual aprovaram seis projetos. Quatro proposituras seguem para sanção do prefeito Guti (PSD). É o caso do PL 242/2017, proposto por vários vereadores, que implanta aparelhos de ar condicionado e sistema de internet sem fio no serviço de transporte coletivo.

Também seguem à sanção do Executivo o PL 1925/2021 (Márcia Taschetti, PP), que institui o Programa de Conscientização sobre proteção aos animais domésticos e animais abandonados; o PL 1947/2021 (Martello, PDT), que cria uma campanha permanente de arrecadação de doações, por meio do Fundo Social de Solidariedade; e o PL 521/2023 (Ticiano Americano, Cidadania) que cria a Operação Cata-treco no Município.

Em primeira discussão e votação, foi aprovado o PL 2850/2023, encaminhado pela Prefeitura, que altera dispositivos da Lei 6248/2007, sobre a composição do Conselho Municipal de Habitação. A propositura retorna em próxima Sessão para o segundo turno de votação.

Os vereadores também aprovaram, em discussão e votação única, o Projeto de Decreto Legislativo 1794/2023 (Leandro Dourado, PDT), que concede o título de Cidadão Guarulhense ao empresário Valdir Pinto da Silva.