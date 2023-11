11:01:22 Polícia Federal irá investigar suposto vazamento de provas do Enem 2023

Investigações já foram iniciadas, segundo comunicado. Imagens da prova circularam, indevidamente, nas redes sociais durante a aplicação das provas, na tarde do último domingo (05/11)

A Polícia Federal (PF) informa que já iniciou as investigações relativas à circulação indevida, em redes sociais, de conteúdo relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. O comunicado foi emitido na noite do último domingo (05/11), após os participantes concluírem as provas de linguagens e ciências humanas e redação.

Ainda segundo o informe, a Polícia Federal também acompanha os trabalhos de apuração interna do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obter mais informações sobre o caso e contribuir com os esclarecimentos devidos.

Por: Agência Gov, com informações da Polícia Federal (PF)