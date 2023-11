10:52:17 À medida que o confronto entre Israel e o Hamas se intensifica, Lukashenko atribui a culpa diretamente aos ‘provocativos’ EUA

A escalada do conflito militar no Médio Oriente “poderia levar a uma terceira guerra mundial”, disse o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko , num comentário ao meio de comunicação BelTA em 27 de outubro.

A intervenção iraniana e dos EUA poderia exacerbar o conflito, disse o ditador bielorrusso.

“A terceira guerra mundial pode começar”, disse ele.

“Pode começar a partir daí… Se os Estados Unidos e Israel começarem a lutar juntos contra o Irão.”

São “Washington e Israel que estão a tentar provocar o Irão, e não o contrário”, afirmou o ditador bielorrusso, qualificando a situação no Médio Oriente de “uma grave confusão”.

Guerra em Israel

As hostilidades em grande escala em Israel começaram no início de 7 de outubro, quando o grupo militante palestino Hamas atacou repetidamente o país com milhares de foguetes e mísseis. Militantes armados do Hamas invadiram então o sul de Israel, matando pessoas e fazendo reféns.

Em resposta ao ataque do Hamas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) lançaram a Operação Espadas de Ferro, atingindo a Faixa de Gaza. Durante a noite de 8 de outubro, Israel anunciou a restauração do controle sobre a maioria das áreas povoadas que foram atacadas por militantes palestinos.

O Gabinete de Israel declarou estado de guerra pela primeira vez desde 1973, e o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, alertou que a guerra será longa e desafiadora.

As FDI anunciaram que recuperaram o controle total da fronteira com a Faixa de Gaza em 10 de outubro.

Em 15 de outubro, o New York Times escreveu que Israel tinha adiado o início de uma operação terrestre em Gaza, que estava planeada para o fim de semana, devido a condições meteorológicas desfavoráveis.

Mais de 1.400 pessoas perderam a vida nos recentes ataques do Hamas. Acredita-se que mais de 200 tenham sido feitos reféns por militantes palestinos. Enquanto isso, os ataques aéreos israelenses teriam matado mais de 3.400 pessoas, segundo os ministérios palestinos controlados pelo Hamas.

O Hamas também acusou Israel de atacar o hospital Al-Ahli, na Faixa de Gaza, em 17 de outubro, matando centenas de pessoas lá dentro.

Segundo as IDF, as mortes no hospital Al-Ahli foram causadas por uma falha no disparo de um foguete lançado pela Jihad Islâmica, outra organização anti-israelense que opera em Gaza. Nenhuma das reivindicações foi verificada de forma independente.

Em 17 de Outubro, os Estados Unidos e Israel anunciaram um acordo sobre um plano prospectivo para fornecer ajuda humanitária a civis na Faixa de Gaza.

No dia 27 de outubro, as Forças de Defesa de Israel aumentaram o número de ataques aéreos na Faixa de Gaza, e à noite anunciaram que as forças terrestres iriam “expandir” a sua atividade durante a noite.

Mais tarde foi relatado que esta “expansão” ainda não era a esperada invasão em grande escala.

As FDI entraram na Faixa de Gaza em 28 de outubro como parte de uma “expansão” da operação terrestre contra o Hamas.